Yoon will Delegation für politische Beratungen in die USA schicken

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol will im April eine Delegation für politische Beratungen in die USA schicken.Damit wird bezweckt, inmitten nordkoreanischer Provokationen die Nordkorea-Politik zu koordinieren und das südkoreanisch-amerikanische Bündnis zu verstärken.Die Delegation wird vom Abgeordneten Park Jin von der Partei Macht des Volks angeführt und etwa fünf Experten für die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA umfassen.Die Abordnung werde im kommenden Monat in die USA reisen, um sich mit Vertretern von Regierung, Kongress und Denkfabriken zu treffen und über eine politische Koordinierung zu sprechen, teilte Yoons Lager mit.Die Entsendung einer Delegation in die USA noch vor dem Amtsantritt wurde offenbar angesichts der wachsenden Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens beider Staaten beschlossen, weil die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter zunehmen. Nordkorea startete letzte Woche sogar eine ballistische Interkontinentalrakete.Es wird davon ausgegangen, dass die Gruppe mit der US-Seite auch über einen Termin für ein Gipfeltreffen diskutieren wird.Unterdessen arbeitet Yoons Übergangsteam in höherem Tempo an einem Umbau der Regierung.Der Teamvorsitzende Ahn Cheol-soo sagte, dass die Berichterstattungen bis Dienstag erfolgen würden, damit Anfang April der erste Entwurf ausgearbeitet werden könne. Anschließend müssten die Diskussionen fortgesetzt werden.Die zunächst verschobene Berichterstattung des Justizministeriums ist nun für Dienstag vorgesehen. Ein Treffen mit dem Ermittlungsbüro für Korruption bei hochrangigen Beamten vertagte das Übergangsteam auf unbestimmte Zeit.Unterdessen lehnte die Nationale Wahlkommission die Forderung des Übergangsteams nach einem Treffen ab. Sie begründete dies damit, dass ein solches Treffen beispiellos sei.Der Übergangsausschuss hatte zuvor bekannt gegeben, dass der Rechnungshof BAI ihm berichtet habe, Nachlässigkeiten der Wahlkommission bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl nachgehen zu wollen.