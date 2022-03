Seoul: Anzeichen für Wiederaufbau von Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium sind Hinweise auf den Wiederaufbau des Atomtestgeländes im nordkoreanischen Punggye-ri beobachtet worden.Auf dem Nukleartestgelände in Punggye-ri seien Aktivitäten entdeckt worden, bei denen es sich vermutlich um den Wiederaufbau eines Teils der Tunnel handele, sagte Ministeriumssprecher Boo Seung-chan am Montag vor der Presse.Wie verlautete, seien in letzter Zeit Anzeichen beobachtet worden, dass zwei der vier Tunnel auf dem Testgelände wieder hergerichtet würden.Nordkorea hatte im Mai 2018 in Anwesenheit von eingeladenen ausländischen Journalisten die Tunnel Nummer 2 bis 4 gesprengt.Es wurden jedoch Hinweise auf die Wiederherstellung der Tunnel Nummer 3 und 4 entdeckt, in denen bislang noch kein Nuklearversuch unternommen wurde. Die Aktivitäten sollen unter anderem auf den Tunnel Nummer 3 konzentriert sein.Unterdessen sagte die Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Lee Jong-joo, am Montag, Nordkorea müsse die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhende Handlungen wie den letzten Raketenstart sofort stoppen und auf den Weg zu Dialog und Verhandlungen zurückkehren.Die entsprechende Bemerkung machte sie angesichts der Frage nach der Einschätzung zu Aufnahmen vom Start einer Interkontinentalrakete, die das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV am 25. März, einen Tag nach dem Test, ausgestrahlt hatte. Nordkorea behauptet, dass es sich bei der Rakete um die neue ICBM Hwasong-17 gehandelt habe.