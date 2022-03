Yoon und früherer US-Vizepräsident Pence treffen zusammen

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat sich mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der USA, Mike Pence, getroffen.Pence war letzte Woche nach Südkorea gekommen.Einem Vertreter von Yoons Lager zufolge kamen Yoon und Pence am Freitag zusammen. Während der zweistündigen Frühstücksrunde sprachen beide Politiker über Möglichkeiten der Verstärkung des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses und die aktuelle Weltlage.Yoon betonte, dass er in Bezug auf die Allianz beider Länder feste Prinzipien und eine Position habe. Die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA würden auch künftig noch intensiver verstärkt, sagte er.Das Treffen erfolgte am Tag nach dem Start einer Interkontinentalrakete in Nordkorea am Donnerstag. Pence ist als Hardliner gegenüber Nordkorea bekannt. Daher wird davon ausgegangen, dass sich Yoon und Pence auch über anstehende Angelegenheiten in Bezug auf Nordkorea ausgetauscht hätten.