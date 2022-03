Innerkoreanisches Nordkoreanisches Propagandamedium wirft Yoon Konfrontationspolitik gegenüber Nordkorea vor

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat dem kommenden südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol vorgeworfen, der anti-nordkoreanischen Konfrontationspolitik früherer konservativer Regierungen zu folgen.



„Echo of Unification“ sagte am Sonntag, Yoon versuche mit allen Mitteln, die Konfrontationspolitik konservativer Regierungen gegen Nordkorea in der Vergangenheit wiederzubeleben.



Bei Yoons Kurs gegenüber Nordkorea handele es sich darum, innerkoreanische Gespräche ganz und gar zum Mittel der Denuklearisierung Nordkoreas zu machen und bis zur Verwirklichung einer vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung an den harten Sanktionen festzuhalten. Die innerkoreanische Kooperation und den Austausch wolle er erst in die Wege leiten, wenn praktische Maßnahmen zur Denuklerisierung wie die Meldung von Atomwaffen und eine Inspektion der Atomanlagen umgesetzt würden, hieß es.



Diese Nordkorea-Politik ähnele der „Vision 3000: Denuklearisierung und Offenheit“ der Regierung von Lee Myung-bak sowie dem „Vertrauensprozess auf der koreanischen Halbinsel“ der Regierung von Park Geun-hye. Yoon sei ein mit Lee und Park vergleichbarer Konfrontationsfanatiker und eine Quelle des Übels, hieß es.