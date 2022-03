Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex verlor 0,02 Prozent auf 2.729,56 Zähler.Die Anleger seien wegen Unwägbarkeiten wegen des Kriegs in der Ukraine und der restriktiven Haltung der US-Notenbank Fed weiterhin vorsichtig, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.