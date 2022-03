Politik Abgeordnete der Partei Macht des Volks kritisieren Nordkorea-Politik des Präsidenten

Abgeordnete der Partei Macht des Volks haben die Nordkorea-Politik des scheidenden Präsidenten Moon Jae-in scharf kritisiert.



Der Abgeordnete Cho Tae-yong nannte Moons Friedensprozess für die koreanische Halbinsel am Montag einen Misserfolg.



Die Bemerkung fiel bei der Befragung des Außenministers Chung Eui-yong vor dem Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung.



Der Abgeordnete war zur Regierungszeit von Moons Vorgängerin Park Geun-hye stellvertretender Außenminister. Moons Nordkorea-Politik sei in ein Koma gefallen, als Nordkorea letztes Jahr das Verbindungsbüro gesprengt habe und mit dem jüngsten Start einer Langstreckenrakete für tot erklärt worden, so der Volksvertreter.



Der Abgeordnete Kim Gi-hyeon kritisierte, dass der Friedensprozess nur vorübergehend Frieden gebracht habe. Die Schaffung einer festen Grundlage für den Frieden sei aber gescheitert. Es sei daher eine "transformative" Änderung der Politik erforderlich.



Minister Chung wies die Kritik in dem Ausschuss zurück. Die Gipfeltreffen zwischen beiden Koreas sowie Nordkorea und den USA seien keine politischen Events gewesen. Stattdessen habe es sich um Anstrengungen für praktische Fortschritte auf dem Weg zur Denuklearisierung gehandelt, so der Chefdiplomat.