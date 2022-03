Außenminister Chung: Südkorea-USA-Gipfel im Mai möglich

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hält ein Spitzentreffen zwischen dem kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol und seinem US-Amtskollegen Joe Biden im Mai für möglich.Das teilte der Chefdiplomat am Montag vor dem Außen- und Vereinigungsausschuss des Parlaments mit.Chung war im letzten Monat in Hawaii mit seinen Amtskollegen aus den USA und Japan zu einem Gespräch zusammengekommen. Ein Grund für die Gespräche war damals, dass ein Gipfeltreffen schon gleich nach Yoons Amtsantritt zustande kommen könnte. Die amtierende Regierung müsste daher schon jetzt die Vorbereitungen unterstützen.Chung erläuterte vor dem Ausschuss, dass er mit Yoons Übergangsteam hinsichtlich wichtigen außenpolitischen Themen und Fragen eng zusammenarbeite.Zurzeit gibt es Spekulationen, dass Biden im Anschluss an die Teilnahme am Treffen der Quad-Gruppe in Japan nach Südkorea kommen könnte. Das Treffen der vier Länder USA, Japan, Indien und Australien ist für Ende Mai geplant. Yoon wird am 10. Mai sein Amt als südkoreanischer Präsident antreten.