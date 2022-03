Präsident Moon will für Verlegung des Präsidialamtes kooperieren

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will offenbar für die Verlegung des Präsidialamtes kooperieren.Moon und sein gewählter Nachfolger Yoon Suk Yeol waren am Montag erstmals nach dem Wahltag am 9. März zu einem Gespräch zusammengekommen.Im Anschluss an das Abendessen, das zwei Stunden und 51 Minuten dauerte, teilte Yoons Stabschef Chang Je-won auf einer Pressekonferenz mit, dass nach Moons Ansicht die Entscheidung über den Umzug der kommenden Regierung obliege.Moon habe demnach gesagt, kooperieren zu wollen, nachdem er die Finanzierung des Umzugs überprüft habe.Beide Seiten seien sich außerdem einig gewesen, dass ein Ergänzungshaushalt gebraucht werde, um von den Corona-Einschränkungen betroffene Personen unterstützen zu können. Zu dieser Frage sollen Arbeitsgespräche aufgenommen werden.Über eine Begnadigung des früheren Präsidenten Lee Myung-bak sei nicht gesprochen worden, sagte der Stabschef vor der Presse.