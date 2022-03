Konsumstimmung hellt sich im März auf

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat sich die Konsumstimmung im März aufgehellt.Der Konsumklimaindex CCSI stehe nach Angaben der koreanischen Zentralbank im März bei 103,2. Das seien 0,1 Punkte mehr als im letzten Monat. Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Befragten zuversichtlich ist.Im Februar war noch ein Rückgang um 1,3 Punkte verbucht worden. In dem Monat war Südkorea mit einem starken Anstieg der Corona-Zahlen konfrontiert.Unter den sechs Teilindizes des CCSI seien die Indikatoren für den Lebensstandard und die Aussichten für das künftige Einkommen mit jeweils 90 und 99 unverändert gewesen.Einen Rückgang um vier Punkte auf 71 habe es bei der Einschätzung zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage gegeben. Der Indikator für die künftigen Wirtschaftsaussichten fiel den Angaben der Zentralbank zufolge um vier Punkte auf 87 ab.Deutlich erwartungsvoller sind die Verbraucher in Bezug auf die Immobilienpreise. Der entsprechende Wert verbesserte sich um sieben Punkte auf 104. Damit sei die Erwartung verknüpft, dass die kommende Regierung Beschränkungen für den Immobilienmarkt lockern wird.