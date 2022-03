Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans diskutieren über Nordkoreas ICBM-Test

Photo : Getty Images Bank

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea haben am Telefon über Nordkoreas jüngsten Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) diskutiert.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, am Montag mit seinem US-Kollegen Sung Kim und dem japanischen Kollegen Takehiro Funakoshi telefoniert habe.Die drei Unterhändler teilten ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel, einschließlich des ICBM-Starts Nordkoreas am 24. März, und tauschten Meinungen über Zukunftsaussichten aus.Sie stimmten darin überein, dass die internationale Gemeinschaft entschlossen vorgehen müsse, da Nordkorea mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verletzt und einen ICBM-Test durchgesetzt habe. Sie einigten sich, über die künftige Vorgehensweise, einschließlich weiterer Maßnahmen auf der Ebene des Weltsicherheitsrats, in enger Kommunikation zu bleiben und zusammenzuarbeiten, teilte das Ministerium weiter mit.