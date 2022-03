Armeechefs Südkoreas, der USA und Japans treffen am Mittwoch in Hawaii zusammen

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Generalstabschefs Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans kommen am Mittwoch (Ortszeit) in Hawaii zusammen.Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo und einer Informationsquelle werden Won In-choul, der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, und seine US- und japanischen Amtskollegen Mark Milley und Koji Yamazaki über verschiedene Angelegenheiten in der asiatisch-pazifischen Region diskutieren.Da das Treffen kurz nach Nordkoreas Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) am 24. März stattfindet, werden voraussichtlich Maßnahmen gegenüber Nordkorea intensiv erörtert.Die Generalstabschefs der drei Länder trafen zuletzt Ende April letzten Jahres in Hawaii zusammen. Anlass war die Teilnahme an der Zeremonie zum Amtsantritt des Kommandeurs des Indopazifik-Kommandos der USA, John Aquilino. Damals teilten sie die Besorgnis über die Bedrohung durch Atomwaffen und Raketen Nordkoreas und bestätigen die Bedeutung der trilateralen Kooperation.