Yoons Büro will bis Anfang April Kandidaten für Ministerpräsidentenamt auswählen

Photo : YONHAP News

Das Büro des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat die Absicht bekräftigt, bis Anfang April den endgültigen Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt auszuwählen.Yoons Sprecherin Kim Eun-hye sagte am Dienstag vor der Presse, man habe versprochen, mit Rücksicht auf Anhörungstermine Anfang April die Personalentscheidung bekannt zu geben, um dem Zeitpunkt des Amtsantritts der neuen Regierung zu entsprechen. Man werde sein Bestes tun, um diese Zusage zu erfüllen.Kim verwies darauf, dass am 1. April gewöhnlich keine Personalentscheidungen bekannt gemacht würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bekanntgabe nach dem 1. April erfolgen werde, sei nicht gering.Um Anfang April die Auswahl präsentieren zu können, müssten jetzt Kandidaten in die engere Auswahl genommen werden und die Überprüfung sowie Berichterstattungen müssten erfolgen, hieß es weiter.