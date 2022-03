US-Beamter: Von Nordkorea getestete ICBM scheint modifizierte Version der Hwasong-15 zu sein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung eines US-Beamten letzte Woche entgegen seiner Behauptung nicht die neue Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-17 gestartet.Die getestete Rakete scheine eine modifizierte Version der Hwasong-15 zu sein, eines älteren ICBM-Modells, das etwas kleiner als die Hwasong-17 sei, schrieb die US-Zeitung „Washington Post“ am Montag unter Berufung auf einen US-Beamten.Die Rakete sei modifiziert worden, um höher und weiter zu fliegen als beim letzten Test im Jahr 2017, hieß es.Nordkorea hatte am 25. März behauptet, dass es am 24. März die neue ICBM Hwasong-17 erfolgreich getestet habe.Jedoch weckten Satellitenaufnahmen, Wetterdaten und von Nordkorea präsentierte Videos vom Raketenstart Zweifel an dieser Darstellung. Auch das südkoreanische Militär teilte mit, es sei vorläufig zum Schluss gekommen, dass es sich um die Hwasong-15 gehandelt habe.