Seoul: Sechs von neun illegal in die Ukraine gereisten Südkoreanern bleiben weiter dort

Sechs von neun Südkoreanern, die ohne Regierungsgenehmigung in die Ukraine gereist waren, halten sich immer noch in dem Land auf.Das teilte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Montag mit.Von den neun bisher von der Regierung ermittelten Bürgern, die ohne Genehmigung in die Ukraine gereist seien, sei eine Person mittlerweile zurückgekehrt. Eine weitere Person werde zurückkehren, während eine andere Person ausgereist sei und sich in einem anderen Land befinde, sagte der Ministeriale.Es werde davon ausgegangen, dass mehrere von ihnen in die Ukraine gereist seien, um sich der internationalen Legion anzuschließen, hieß es weiter.Das Außenministerium hatte am 18. März mitgeteilt, dass neun Staatsbürger seit dem 2. März über Nachbarländer in die Ukraine eingereist und seither nicht ausgereist seien. Zu ihnen zähle Rhee Keun, ein früherer Offizier einer Spezialeinheit der südkoreanischen Marine.