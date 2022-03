Australien verhängt nach Nordkoreas ICBM-Test weitere Sanktionen

Photo : YONHAP News

Die australische Regierung hat Nordkoreas Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) in der Vorwoche verurteilt und weitere eigene Sanktionen gegen das Land verhängt.Wie erst jetzt festgestellt wurde, teilte das Außenministerium in Canberra am 25. März mit, zusätzlich Finanzsanktionen gegen drei Unternehmen verhängt zu haben. Das seien das nordkoreanische Unternehmen Korean Ungum Corporation und die russischen Unternehmen Russian Financial Society sowie Commercial Bank Agrosoyuz.Diese Unternehmen hätten versucht, Nordkorea dabei zu helfen, Sanktionen zu umgehen, hieß es.Korean Ungum Corporation ist eine Briefkastenfirma der nordkoreanischen Außenhandelsbank und war im Jahr 2018 vom US-Finanzministerium auf seine Sanktionsliste gesetzt worden. Die in Moskau ansässige Commercial Bank Agrosoyuz war zum selben Zeitpunkt wegen Geschäften mit Nordkoreanern in die Sanktionsliste aufgenommen worden.Russian Financial Society hatte das US-Finanzministerium 2019 auf die Sanktionsliste gesetzt, weil die Firma bei der Kontoeröffnung einer chinesischen Firma im Besitz der nordkoreanischen Außenhandelsbank geholfen haben soll.Australien verbietet Vermögensgeschäfte mit den Unternehmen und Personen auf seiner Sanktionsliste. Die Nutzung der Vermögenswerte, die die Sanktionierten besitzen oder verwalten, wird eingeschränkt.