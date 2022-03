Südkorea will Diskussionen mit USA über Indo-Pacific Economic Framework vorantreiben

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will Konsultationen mit den USA über den von ihnen vorgeschlagenen Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) beschleunigen.Handelsminister Yeo Han-koo teilte am Dienstag mit, dass er am Mittwoch ein Videotreffen mit dem US-Abgeordneten Ami Bera, dem Vorsitzenden der Parlamentariergruppe zu Korea, Korea Caucus, vorhabe. Am Donnerstag sei ein Videotreffen mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai vorgesehen.Den IPEF hatte die US-Regierung im vergangenen Oktober als Initiative für eine umfassende Wirtschaftskooperation in der Region bei neuen Handelsthemen wie Digitales, Lieferketten und saubere Energiequellen vorgeschlagen.Daraufhin hatte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie eine interne Taskforce zur Reaktion auf IPEF gebildet, um hinsichtlich möglicher Kooperationsthemen in einzelnen Bereichen die Vorgehensweise zu erörtern.