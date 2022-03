Russland plant Einreisebeschränkungen für Bürger unfreundlicher Staaten

Photo : YONHAP News

Russland will Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige der sogenannten „unfreundlichen“ Staaten verhängen.Laut der Nachrichtenagentur AFP sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einer Fernsehansprache am Montag, dass Einreisebeschränkungen als Antwort auf unfreundliche Aktionen anderer Staaten vorbereitet würden. Ein entsprechendes Präsidentendekret sei in Arbeit.Für die Staatsbürger der unfreundlichen Staaten, einschließlich der USA, der EU-Mitglieder und Großbritanniens, werde es eine Reihe von Restriktionen für die Einreise nach Russland geben, fügte Lawrow hinzu.Nachdem westliche Länder nach der Invasion in die Ukraine im Februar harte Sanktionen gegen Russland verhängt hatten, gab Moskau am 7. März eine Liste der unfreundlichen Staaten bekannt. Dazu zählen die USA, Großbritannien, Australien, Japan, die 27 Mitglieder der Europäischen Union, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Taiwan, die Ukraine und auch Südkorea.