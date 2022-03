UN-Sicherheitsrat verlängert Mandat für Expertengremium unter Sanktionskomitee zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat das Mandat des Expertengremiums des Sanktionskomitees zu Nordkorea um ein Jahr verlängert.Der US-Auslandssender Voice of America berichtete heute, dass der Sicherheitsrat in einer Sitzung am 25. März eine Resolution für die Verlängerung des Mandats bis zum 30. April 2023 einstimmig angenommen habe. Die Sitzung war einberufen worden, um über Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete zu diskutieren.Der Weltsicherheitsrat hatte jedes Jahr im März das Mandat der Expertengruppe mit der Annahme einer Resolution verlängert.Der Sicherheitsrat beschloss auch, dass das Expertengremium binnen 30 Tagen ein geplantes Arbeitsprogramm vorlegen sollte. Die Gruppe wird außerdem aufgefordert, bis spätestens 3. August einen Zwischenbericht und bis 3. März nächsten Jahres einen Abschlussbericht vorzulegen.Das Expertengremium war gemäß der Resolution 1874 des Sicherheitsrats, die als Reaktion auf Nordkoreas zweiten Atomtest im Jahr 2009 verabschiedet worden war, gebildet worden. Seine Aufgabe besteht darin, zur Unterstützung des Sanktionskomitees zu Nordkorea dessen Verstöße gegen die Sanktionen zu untersuchen.