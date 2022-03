Präsident Moon und Nachfolger Yoon kommen zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein gewählter Nachfolger Yoon Suk Yeol sind am Montagabend zu einem Dinner im Cheong Wa Dae, dem Blauen Haus, zusammengekommen.Das Treffen dauerte über zwei Stunden, länger als erwartet, an.Während Präsident Moon vor dem Gebäude Yeomingwan, wo sich sein Arbeitszimmer befindet, wartete, traf sein gewählter Nachfolger Yoon ein. Yoon verbeugte sich zum Gruß, beide hielten einander die Hände.Bis zum Treffen zwischen dem amtierenden und dem kommenden Präsidenten sind 19 Tage nach der Präsidentschaftswahl vergangen, damit so viele Tage wie nie zuvor.Yoon erinnerte sich daran, als er als Generalstaatsanwalt das Cheong Wa Dae besucht hatte.Moon und Yoon liefen durch den Garten des Blauen Hauses, Nokjiwon. Weil sie etwas Abstand hielten, ohne viel miteinander zu reden, schien die Atmosphäre zeitweise etwas angespannt zu sein. Präsident Moon stellte das Blaue Haus vor und zitierte dabei einen Ausdruck, den Yoon bei der Ankündigung seines Plans für die Verlegung des Präsidialamtes auf einer Pressekonferenz verwendet hatte.Nach einem etwa fünfminütigen Auftritt in der Öffentlichkeit begannen die beiden mit dem Abendessen. Dabei wurde Bibimbap, ein Reisgericht mit verschiedenen Gemüsesorten, serviert, das auch für Eintracht stehen soll.Nach dem Abendessen schenkte der Präsident seinem Nachfolger eine Krawatte.