Regierung will am Freitag neue Corona-Regeln vorstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will am Freitag neue Corona-Regeln bekannt machen, da die aktuellen Maßnahmen nur noch bis zum 3. April gelten.Hierfür sammelt die Regierung nach Behördenangaben Meinungen aus verschiedenen Kreisen.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Dienstag vor der Presse, dass in Bezug auf künftige Anpassungen der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung noch nichts feststehe. Man sei derzeit dabei, Meinungen des Unterstützungsausschusses für die Rückkehr zur Normalität und der Gebietskörperschaften anzuhören.Es bestehe die Möglichkeit, dass die Welle eskaliere, wenn alle Distanzierungsmaßnahmen auf einmal aufgehoben würden. Daher würden sie stufen- und schrittweise gelockert, fügte Son hinzu.Nach den aktuellen Maßnahmen liegt die Obergrenze der Teilnehmer an einem privaten Treffen bei acht. Stark frequentierte Einrichtungen sollen um 23 Uhr schließen.