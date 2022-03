Hyundai Motor Group gewinnt fünf Red Dot-Auszeichnungen

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat beim Red Dot Design Award 2022 fünf Auszeichnungen in der Disziplin Produktdesign gewonnen.Die Unternehmensgruppe gab am Dienstag bekannt, dass sie drei „Best of the Best“ und zwei „Winners“ gewonnen habe.Der Preis, verliehen vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen, zählt gemeinsam mit dem iF Design Award und den International Design Excellence Awards (IDEA) zu den drei größten Designpreisen der Welt.Der Hyundai Staria, ein Mehrzweckfahrzeug, wurde in der Kategorie „Automobile und Motorräder“ mit dem „Best of the Best“ ausgezeichnet.Der GV60, das erste reine Elektroauto der Marke Genesis, erhielt den Preis „Winner“.Der Kia EV6, das erste reine Elektroauto der Marke Kia, erhielt den Preis „Best of the Best“ und wurde auch in der Metakategorie „Innovative Products“ ausgezeichnet.Der EV6 Unplugged Ground erhielt in der Kategorie „Innenarchitektur and Interior Design“ die höchste Auszeichnung.