Gewählter Präsident Yoon telefoniert mit ukrainischem Präsidenten

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.Das teilte ein Sprecher Yoons am Dienstag mit.Worüber in dem Telefonat zuvor am selben Tag gesprochen wurde, könne jedoch aufgrund der Kriegssituation nicht bekannt gemacht werden.Es gibt Spekulationen, dass der ukrainische Präsident die kommende Regierung in Südkorea um Unterstützung gebeten haben könnte, um die russische Invasion abwehren zu können.Yoon hatte sich schon vor der Wahl mit dem ukrainischen Botschafter in Seoul, Dmytro Ponomarenko, getroffen. In dem Gespräch hatte er Unterstützung für den ukrainischen Präsidenten und sein Volk im Kampf gegen Russland bekundet.