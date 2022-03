Politik Übergangsteam erwägt offenbar Einrichtung weiteren Büros des Präsidenten in Sejong

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten erwägt offenbar die Einrichtung eines Präsidentenbüros in der Verwaltungsstadt Sejong City.



Das verlautete am Dienstag aus Kreisen des Teams, das die Übernahme der Regierungsgeschäfte vorbereitet. Dies sei zuvor am selben Tag im Rahmen der Berichterstattung über die Arbeit des Büros des Ministerpräsidenten und der nationalen Behörde für den Bau der Verwaltungsstadt erörtert worden.



Demnach soll das Büro des Ministerpräsidenten über die Möglichkeit der Einrichtung eines Büros des Präsidenten in Sejong und ein Vorziehen der Pläne für die Verlegung des Parlaments von Seoul dorthin berichtet haben.



Auch die zuständige Baubehörde habe die Notwendigkeit eines solchen Schritts betont und die erforderliche Unterstützung zugesichert.



Darüber hinaus seien weitere Maßnahmen besprochen worden, um die Transformation der Verwaltungsstadt Sejong zur Verwaltungshauptstadt abzuschließen, hieß es weiter. Dazu zähle ein Umzug weiterer zentraler und öffentlich-rechtlicher Einrichtungen in die Planstadt.