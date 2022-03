Pentagon: USA analysieren Nordkoreas jüngsten Raketentest weiter und bleiben besorgt

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben die Analyse von Nordkoreas letztem Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) noch nicht abgeschlossen.Das gab Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse bekannt. Er sagte weiter, dass die USA über Nordkoreas Atomwaffen und ballistische Raketen besorgt seien.Er wolle nicht über die Bewertung von Informationen sprechen, sagte Kirby angesichts einer Frage zu den Einschätzungen zu Nordkoreas jüngstem ICBM-Test und der Möglichkeit eines Nukleartests. Man analysiere den letzten Test immer noch, daher wolle er dem Prozess nicht vorgreifen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium hatte zuvor die Einschätzung mitgeteilt, dass Nordkorea am 24. März entgegen seiner Behauptung nicht die neue ICBM Hwasong-17, sondern die bereits 2017 erfolgreich getestete Hwasong-15 gestartet habe.Kirby sagte, die USA hätten deutlich gemacht, dass Nordkoreas ballistisches Raketenprogramm stets eine Bedrohung in der Region darstelle. Eine Bedrohung seien auch die ununterbrochenen Bemühungen Nordkoreas um die Entwicklung seines Atomprogramms. Er wolle jedoch nicht über Informationen sprechen, wiederholte er.