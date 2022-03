Weitere Arztpraxen und Kliniken können von heute an Corona-Patienten behandeln

Photo : YONHAP News

Von heute an können deutlich mehr Arztpraxen und Krankenhäuser Corona-Patienten behandeln.Nach Angaben der Gesundheitsbehörden könnten sich grundsätzlich alle Arztpraxen und Kliniken um den Status als staatlich anerkanntes Behandlungszentrum für Corona-Patienten bewerben, die ihre Erkrankung zu Hause durchmachen.Sofern bestimmte Bedingungen erfüllt seien, könnten weitere Kliniken von heute an solche Patienten betreuen. Kleinere Kliniken und Arztpraxen sollen ab Montag Corona-Patienten mit mildem Verlauf annehmen können.Wer seine Erkrankung zu Hause auskuriert, darf für den Besuch der Klinik die Quarantäne unterbrechen.Mit Stand Dienstag gab es landesweit 279 Arztpraxen und Kliniken, die Corona-Patienten versorgen konnten.Unterdessen beginnen am Donnerstag auch die Corona-Impfungen bei Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren.