Innerkoreanisches Seoul: Trümmerstücke von Nordkoreas explodierter ICBM auf Reisfelder gestürzt

Nach Einschätzungen in Südkorea ist Nordkoreas am 16. März gestartete neue Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-17 in einer Höhe von wenigen Kilometern explodiert.



Laut südkoreanischen Abgeordneten berichtete das Verteidigungsministerium vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss, dass viele Trümmerstücke der Rakete auf Reisfelder gestürzt seien. Ob es Tote oder Verletzte unter den Bewohnern gegeben habe, habe nicht festgestellt werden können.



Das Ministerium sei zu der Einschätzung gelangt, dass Nordkorea vermutlich angesichts von Unruhe in der Öffentlichkeit eilig die bereits 2017 erfolgreich gestartete Hwasong-15 abgefeuert habe. Dies sei dann als Test der Hwasong-17 dargestellt worden. Damit habe Nordkorea haltlose Gerüchte und Gefahr für die Stabilität des Regimes verhindern wollen.



Nach außen wollte Nordkorea offenbar der Weltgemeinschaft seine verbesserten ICBM-Fähigkeiten demonstrieren und seine Verhandlungskraft steigern. Jedoch hätten nach innen gerichtete Zwecke überwogen, so die Einschätzung des Verteidigungsministeriums.



Das Ministerium nannte fünf Gründe, warum es die am 24. März gestartete Rakete als Hwasong-15 einstufte. Dazu zählen die Flugeigenschaften, Schatten im Video des Starts und die Wetterlage.



Ballistische Raketen hätten abhängig von ihrer Art eigentümliche Flugeigenschaften. Nach dem Ergebnis von Analysen ähnelten die Flugeigenschaften der Rakete vom 24. März denen der Hwasong-15, hieß es.



Auch habe es das Argument gegeben, dass die Zeit für die Analyse der Ursachen für den gescheiterten Start zu knapp gewesen wäre. Es sei unrealistisch, dass lediglich acht Tage nach dem fehlgeschlagenen Versuch erneut eine Hwasong-17 getestet worden sei.