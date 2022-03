Yoon trifft sich mit Erzbischof von Seoul

Photo : KBS News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol kommt heute mit dem Erzbischof von Seoul, Peter Chung Soon-taek, zu einer Teerunde zusammen.Anschließend wird Yoon in einer Suppenküche im Seouler Viertel Myeongdong bei der Essensausgabe helfen.Das teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Mittwochvormittag vor der Presse mit. Yoon habe sich im Februar mit Erzbischof Chung getroffen. Damals habe er versprochen, nach der Wahl in der Suppenküche zu helfen.Während viele Suppenküchen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen worden seien, sei die Suppenküche in Myeongdong inmitten der Pandemie eröffnet worden. Der gewählte Präsident sehe eine Rolle des Staates darin, sich um die gesellschaftlich Benachteiligten und Ausgegrenzten zu kümmern.