Südkorea verliert gegen VAE in Qualifikation für Fußball-WM

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat ihr letztes Spiel in der abschließenden Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar verloren.Südkorea verlor am Dienstag (Ortszeit) in Dubai mit 0:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.Südkorea hatte sich zwar bereits zuvor seinen zehnten Einzug in die WM-Endrunde in Folge gesichert.Mit der Niederlage kommt Südkorea jedoch auf 23 Punkte (sieben Siege und eine Niederlage bei zwei Unentschieden) und wurde mit einem Rückstand von zwei Punkten auf Iran Gruppenzweiter. Zudem gelang es der Mannschaft nicht, die letzte Qualifikationsrunde ohne Niederlage zu absolvieren.