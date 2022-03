Ahn Cheol-soo will nicht in Yoons Kabinett mitarbeiten

Photo : YONHAP News

Ahn Cheol-soo, Leiter des Übergangsteams des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol, hat öffentlich erklärt, dass er nicht in Yoons Kabinett mitarbeiten wolle.Die Absicht gab Ahn am Mittwoch vor der Presse bekannt. Ahn war als Präsidentschaftskandidat der Partei des Volks aus dem Rennen ausgestiegen, um Yoon zu unterstützen. Daher wurde er als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in der neuen Regierung gehandelt.Er glaube, es wäre besser, dem gewählten Präsidenten Spielraum dafür zu bieten, zu unternehmen, was er wolle, sagte Ahn. Es stelle eine Entlastung (für den gewählten Präsidenten) dar, dass er als Vorsitzender des Übergangsausschusses eine Blaupause und einen guten Kurs für die nächste Regierung vorbereite und sich an der Kabinettsarbeit nicht beteilige. Das würde der Ausrichtung der Staatsführung im Einklang mit den Vorstellungen des gewählten Präsidenten eher nutzen, sagte Ahn weiter.Er wolle jedoch mit Eifer geeignete, saubere und kompetente Personen als Ministerkandidaten empfehlen, um die Zusage für eine gemeinsame Regierung gegenüber den Bürgern einzuhalten. Daran habe sich nichts geändert, fügte Ahn hinzu.