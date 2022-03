Nordkorea wirbt trotz Grenzschließung für Pjöngjang-Marathon

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat trotz der wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossenen Grenze für seine touristischen Angebote geworben.Am Mittwoch wurde festgestellt, dass auf der von der Nationalen Tourismusbehörde betriebenen Webseite „DPR Korea Tour“ am 22. März Beiträge zur Werbung für den Pjöngjang-Marathon und den Kulturaustausch und Tourismus zwischen älteren Menschen in Nordkorea und China veröffentlicht wurden.Der Pjöngjang-Marathon sei der Marathonlauf der höchsten Stufe in Nordkorea, der jährlich Anfang April stattfinde und an dem mehrere Tausend Athleten aus dem In- und Ausland in vier Kategorien teilnähmen. Zu ihnen zählten über 1.000 Athleten und Marathonfreunde aus mehreren Dutzend Staaten und Gebieten der Welt, hieß es.In dem Beitrag wurden Menschen aufgerufen, in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit ihrer langen Geschichte unter dem Jubel von Einwohnern zu laufen.