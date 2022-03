Politik UN-Expertengruppe: Noch viele nordkoreanische Arbeiter in Afrika

In Afrika gibt es immer noch viele nordkoreanische Arbeiter, die gemäß UN-Sanktionen gegen Nordkorea hätten zurückgeführt werden sollen.



Entsprechendes habe Eric Penton-Voak, Koordinator des Expertengremiums des dem UN-Sicherheitsrat unterstellten Sanktionsausschusses zu Nordkorea, gesagt, berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Mittwoch.



In mehreren afrikanischen Ländern gebe es noch viele nordkoreanische Zwangsarbeiter, die bei einer Reihe von Bauprojekten und in anderen Bereichen arbeiteten, insbesondere medizinisches Personal, berichtete er in einer E-Mail.



Man habe einige Beweise dafür, dass UN-Mitglieder solche Arbeiter abgeschoben haben sollen. Es lägen jedoch keine Beweise dafür vor, dass sie tatsächlich nach Nordkorea zurückgekehrt seien, hieß es.



Penton-Voak erklärte, dass die Rückführung der nordkoreanischen Arbeiter durch die Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie extrem erschwert worden sei.



Gemäß der im Jahr 2017 angenommenen Resolution 2397 des Weltsicherheitsrats sollten die UN-Mitgliedsländer bis Ende 2019 alle nordkoreanischen Arbeiter heimschicken.