Südkorea meldet über 400.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit einer Woche mehr als 400.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt worden.Im Vergleich zur Vorwoche ging die Zahl jedoch um über 60.000 zurück. Verglichen mit der vorletzten Woche gab es 20.000 weniger Neuinfektionen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten stieg um 86. Der Wert liegt den 23. Tag in Folge über der 1.000er-Schwelle.Landesweit sind 66,4 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt. Es stehen noch 949 Betten zur Verfügung.Die Regierung kündigte an, die Zahl der ambulanten Behandlungszentren für zu Hause befindliche Corona-Patienten von derzeit 279 zu erhöhen.Unterdessen ist die Regierung dabei, für Anpassungen der Regeln zur sozialen Distanzierung Meinungen aus verschiedenen Kreisen zu sammeln.Neue Maßnahmen will sie am Freitag vorstellen. Derzeit liegt die Obergrenze der Teilnehmer an einem privaten Treffen bei acht. Stark frequentierte Einrichtungen müssen um 23 Uhr schließen.Außerdem beschloss die Regierung, weitere 276.000 Dosen des oral einzunehmenden Corona-Medikaments Paxlovid einzuführen.Am Donnerstag beginnen die Corona-Impfungen bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren.