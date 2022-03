Immer mehr Fälle von Long Covid

Die Gesamtzahl der in Südkorea bestätigten Corona-Infektionen hat inzwischen zwölf Millionen übertroffen.Inmitten dieser Entwicklung leiden viele Menschen an Spätfolgen wie Husten und Müdigkeit.Man spricht von „Long Covid“, wenn Patienten nach dem Ende der Isolierung wegen einer Corona-Infektion an Langzeitfolgen leiden.Eine Frau in ihren Dreißigern, die Anfang März positiv getestet wurde, weist immer noch Symptome wie Halsschmerzen und Husten auf, obwohl sie vor über 20 Tagen ihre Quarantäne beendet hat.In diesem Hospital wurde eine Reha-Klinik für Patienten eröffnet, die an den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden. Seit der Eröffnung am 11. März kommen täglich 20 bis 30 Patienten, die über Corona-Spätfolgen klagen.Nach dem Ergebnis von Analysen litten die meisten Patienten unter Husten. Mehr als die Hälfte klagte über Auswurf und Müdigkeit. Auch wurde über Brustschmerzen, eine beeinträchtigte Konzentrationsfähigkeit und Schwindel berichtet.Das medizinische Personal geht davon aus, dass es auch viele Long-Covid-Patienten gibt, die über zwei Monate nach der Bestätigung ihrer Infektion noch Symptome aufweisen.Die Seuchenkontrollbehörde betrachtet die Frage der Corona-Spätfolgen als schwerwiegend und will noch diese Woche Ergebnisse einer öffentlich-privaten Studie zu der Angelegenheit veröffentlichen.