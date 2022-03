73 Koreaner kehren mit Schiff aus Russland zurück

Photo : YONHAP News

Über 70 südkoreanische Einwohner in Russland kehren mit einem Sonder-Passagierschiff nach Südkorea zurück.Die Fahrt wurde angesichts der ausgesetzten Flüge zwischen Südkorea und Russland organisiert. Die Flüge wurden gestrichen, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war.Laut dem Außenministerium in Seoul legte das Passagierschiff heute um 13 Uhr im Hafen von Wladiwostok ab und wird am Donnerstag um 13 Uhr im südkoreanischen Hafen von Donghae eintreffen. An Bord seien 73 Koreaner, die in Wladiwostok, der Oblast Sachalin und der Region Chabarowsk leben.Das Außenministerium erklärte, dass es mit den zuständigen Behörden, darunter das Ministerium für Ozeane und Fischerei und die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, zusammengearbeitet habe, um den Einsatz eines Passagierschiffs zu diesem Zweck zustande zu bringen.