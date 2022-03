Südkorea testet erfolgreich Festbrennstoff-Weltraumrakete

Photo : KBS News

Südkorea hat den ersten Teststart einer mit inländischer Technologie entwickelten Festbrennstoff-Weltraumrakete erfolgreich durchgeführt.Die Agentur für Verteidigungsentwicklung (ADD) teilte mit, dass der Test in Anwesenheit von Verteidigungsminister Suh Wook auf einem Testgelände der Institution am Mittwoch erfolgreich stattgefunden habe.Eine Weltraumrakete mit Feststofftriebwerken ist verglichen mit einer mit Flüssigkeitsantrieb preisgünstiger und hat eine einfachere Struktur. Daher ist die Massenproduktion leichter, und ein schneller Start ist möglich.Mit der Aufhebung der Raketenrichtlinien zwischen Südkorea und den USA im vergangenen Mai darf Südkorea über Projektile mit deutlich größerer Reichweite und mit mehr Gewicht verfügen. Demnach wurde unter Federführung des Verteidigungsministeriums und der ADD an einer Festbrennstoff-Weltraumrakete gearbeitet. Im letzten Juli wurde ein Brenntest für ein Feststofftriebwerk erfolgreich durchgeführt.Beim ersten Teststart seien die für Weltraumraketen unerlässlichen Technologien, darunter ein großes Feststofftriebwerk und die Abtrennung der Nutzlastverkleidung, überprüft worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.