Bericht: 83 Prozent der hohen Beamten konnten 2021 ihr Vermögen vermehren

Photo : KBS News

Laut einem Bericht des Ethikausschusses der Regierung haben im vergangenen Jahr 83 Prozent der hohen Beamten ihr Vermögen vermehren können.Der Ausschuss hatte entsprechende Daten zu rund 2.000 hochrangigen Beamten zusammengetragen und das Ergebnis am Donnerstag in seinem offiziellen Blatt veröffentlicht.Beamte mit hohen Posten, Abgeordnete, Chefs von Gemeinden und Städten, Kommunalabgeordnete und hohe Richter müssen nach dem Gesetz jährlich über ihren Vermögensstand Auskunft geben.Im Schnitt habe ihr Vermögen im Jahr 2021 um 1,62 Milliarden Won oder 1,3 Millionen Dollar zugenommen. Der Vermögenszuwachs lasse sich zum großen Teil auf Immobilien und Aktien zurückführen.Auch Präsident Moon Jae-in wurde im letzten Jahr reicher. Sein Vermögen gab er mit 2,19 Milliarden Dollar an. Das waren 114 Millionen Won oder 94.000 Dollar mehr als im Jahr davor.Insgesamt habe Moon in seiner fünfjährigen Amtszeit 1,98 Milliarden Won oder 1,6 Millionen Dollar verdient.Unter den Kabinettsmitgliedern verfügt die Ministerin für Gleichstellung und Familie, Chung Young-ai, über das größte Vermögen. Dieses gab sie mit 4,57 Milliarden Won an, 487 Millionen Won mehr als im Jahr davor.Die durchschnittliche Vermögenshöhe der 289 Abgeordneten der Nationalversammlung beträgt 3,15 Milliarden Won. 240 von ihnen konnten sich im letzten Jahr über einen Vermögenszuwachs freuen.Der Abgeordnete Jeon Bong-min von der Partei Macht des Volks verfügt laut dem Bericht über das größte finanzielle Polster. Er beziffert sein Vermögen auf 106,5 Milliarden Won. Abgeordnetenkollege Park Duk-hyum aus derselben Partei folgt mit 67,2 Milliarden Dollar an zweiter Stelle.