Frauenorganisationen äußern sich besorgt über geplante Abschaffung des Gleichstellungsministeriums

Photo : YONHAP News

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch ein Treffen mit Frauenorganisationen abgehalten.Grund ist der Widerstand von Frauenorganisationen gegen Yoons Wahlversprechen, das Ministerium für Gleichstellung und Familie abzuschaffen.Teamleiter Ahn Cheol-soo betonte beim Treffen die Notwendigkeit des Umbaus der Regierungsorganisation. Die Rolle der Regierungsorganisation verändere sich mit der Zeit, sagte er.Kim Min Mun-jeong, Chefin der Dachorganisation von Frauengruppen, Korea Women´s Associations United, betonte, dass die strukturelle Geschlechterdiskriminierung zweifellos die Realität sei. Sie wies auf die Notwendigkeit hin, die Stimmen von Frauen, die mit ernsten Problemen konfrontiert sind, in die Bewertung mit einfließen zu lassen.Die Teilnehmerinnen sagten, dass verschiedene Indikatoren, darunter das geschlechtsspezifische Lohngefälle und der Glasdeckenindex, den schlechten Status der Frauen zeigten, und präsentierten hierzu Daten.Die Gruppen, die an dem Treffen teilnahmen, veröffentlichten eine Erklärung, um die Schaffung eines einflussreicheren Ministeriums für Gleichstellungspolitik zu fordern.Während der Zusammenkunft führten Mitglieder von Frauenorganisationen eine Kundgebung durch.Ahn führte auch mit dem Korean National Council of Women, einem Gremium von Frauenorganisationen, ein Gespräch. Das Gremium schlug vor, ein Familienministerium, das für Jugend-, Familien- und Wohlfahrtspolitik zuständig ist, zu schaffen und in den jeweiligen Ministerien eine Abteilung für Geschlechtergleichstellung einzurichten.Als Alternative für das Gleichstellungsministerium wird ein Ministerium für Bevölkerung und Familie oder ein Ministerium für Familie und Wohlfahrt erwähnt.