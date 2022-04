Yoon führt Telefongespräch mit niederländischem Ministerpräsidenten

Photo : KBS News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte ein Telefongespräch geführt.Laut seinem Büro verwies Yoon in einem 25-minütigen Telefonat darauf, dass Südkorea und die Niederlande als umfassende, zukunftsorientierte Partner ihre freundschaftlichen Beziehungen weiter ausgebaut hätten.Yoon habe vorgeschlagen, die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in der Halbleiterindustrie auszubauen. Rutte habe zugestimmt, dass die Kooperation beider Staaten zu großen Synergien führen werde, weil sie führende Nationen im Halbleitersektor seien, hieß es.Yoon und Rutte hätten ernsthafte Besorgnis über Nordkoreas jüngsten Test einer Interkontinentalrakete geteilt. Sie hätten vereinbart, für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Ostasien die Solidarität beider Länder auf der internationalen Bühne zu stärken, hieß es weiter.