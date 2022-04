NATO-Außenministertreffen findet nächste Woche statt – auch Südkorea eingeladen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der 30 Nato-Mitglieder kommen am 6. und 7. April zu einem Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel zusammen.Das gab die Nato am Dienstag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung bekannt.An der ersten Sitzung am 7. April würden außerdem die Außenminister von acht eingeladenen Staaten teilnehmen. Das seien Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland, die sich in der asiatisch-pazifischen Region befänden, und die Ukraine, Finnland, Schweden sowie Georgien, hieß es.Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bereits in einem Telefonat mit dem südkoreanischen Außenminister Chung Eui-yong am 14. März diesen zu dem im April geplanten Außenministertreffen eingeladen.Südkorea wurde im Jahr 2006 ein globaler Partner der Nato. Beide Seiten kooperieren auf der Grundlage eines individuellen Partnerschafts- und Kooperationsprogramms (IPCP) auf verschiedenen Gebieten, darunter Cyberraum, Nichtverbreitung und Antiterrorismus.