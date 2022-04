Corona-Impfungen bei Fünf- bis Elfjährigen beginnen heute

Photo : YONHAP News

Die Corona-Impfungen bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren haben am Donnerstag begonnen.Nach Angaben der Impf-Taskforce können sich Kinder in etwa 1.200 beauftragten medizinischen Institutionen im Land impfen lassen. Ihnen wird der Pfizer-Impfstoff verabreicht.Bei der Impfung muss ein Vormund oder ein gesetzlicher Vertreter anwesend sein, um mögliche unerwünschte Reaktionen feststellen zu können.Der Zeitabstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung liegt bei acht Wochen. Die zweite Impfung kann jedoch bereits nach drei Wochen erfolgen, wenn besondere medizinische oder persönliche Gründe hierfür vorliegen.Impftermine können auf der Buchungswebseite (ncvr.kdca.go.kr) reserviert werden.Die Regierung rät im Falle von Kindern, die zur Hochrisikogruppe zählen, dringend zur Impfung. Denn bei ihnen bestehe nach einer Infektion die große Gefahr der Entwicklung eines schweren Verlaufs. Im Falle aller anderen Kinder sollten die Erziehungsberechtigten in Ruhe Vorteile und Risiken abwägen.