Nationales Regliöse Kreise und Bürgergruppen fordern Überprüfung von Yoons Wahlversprechen für Diplomatie

Religiöse Kreise und Bürgerorganisationen haben den gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol aufgefordert, die vorhandenen innerkoreanischen Vereinbarungen zu respektieren und seine Wahlversprechen im auswärtigen Bereich von Grund auf zu überprüfen.



Vertreter der „Peace Campaign to End the Korean War“, eine Kampagne von sieben Religionen und etwa 370 Bürgergruppen, unterbreiteten die Forderung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vor dem Büro von Yoons Übergangsteam in Seoul.



Sie riefen Yoon auf, sich für die Beachtung der Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea, die Beendigung der feindseligen Beziehung und eine friedliche koreanische Halbinsel einzusetzen.



Sie verwiesen auf die Dringlichkeit, dass man inmitten der wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel keinesfalls in die krisenhafte Lage vor der Gipfelerklärung von Panmunjom im April 2018 zurückfallen dürfte.



Sie betonten, dass noch vor 2023, wenn sich der Abschluss des Waffenstillstandsabkommens zum 70. Mal jähre, der Koreakrieg formell beendet und Frieden geschaffen werden sollten. Sie schlugen Yoon und seinem Übergangsteam vor, die innerkoreanischen Einigungen sowie solche zwischen Nordkorea und den USA zu respektieren und umzusetzen. Auch wurde verlangt, eine friedliche und ausgeglichene Außenpolitik zu gestalten, bei der der Schwerpunkt nicht ausschließlich auf der Verstärkung des Bündnisses mit den USA liege.