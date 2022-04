Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen unter 400.000 gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist mit abflachender Omikron-Welle in den 300.000er-Bereich gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 320.743 neue Ansteckungsfälle bestätigt. Bislang seien insgesamt 13.095.631 Covid-19-Fälle im Land erfasst worden.Der Tageswert rutschte verglichen mit dem Vortag um fast 104.000 ab und liegt einen Tag nach dem Überschreiten der 400.000er-Schwelle wieder darunter.Die Regierung geht davon aus, dass die Zahlen nun langsam sinken, nachdem die Omikron-Welle im Land elf Wochen nach dem Beginn der rapiden Ausbreitung Anfang Januar ihren Höhepunkt erreicht habe.Die Zahl der kritisch kranken Patienten und die der Todesfälle steuern jedoch noch auf den Scheitelpunkt zu. Die Zahl der kritischen Fälle liegt bei 1.315, was dem bisher höchsten Stand entspricht.