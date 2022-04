Südkorea will hochmoderne Verteidigungstechnologien wie Tarnkappen-UAV entwickeln

Photo : YONHAP News

Die Regierung plant, unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) für verschiedene Einsatzzwecke und mit Tarnkappenfunktion sowie Flugzeugtriebwerke mit hoher Schubkraft zu entwickeln.Zudem will sie bis 2024 die Technologie entwickeln, um Satelliten mittels Festbrennstoff-Trägerraketen in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen zu können.Entsprechende Pläne präsentierte die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) bei der ersten Sitzung eines Managementausschusses für Projekte zu Spitzentechnologien.Die Behörde kündigte an, die Entwicklung von weltraumgestützten Überwachungs- und Aufklärungssystemen voranzutreiben.Auch will sie Hochleistungs-Luftfahrzeuge auf der Basis von Hochtechnologie entwickeln, darunter Hyperschallraketen und Tarnkappen-UAV.Im Falle von Tarnkappen-UAV werde in allen Bereichen, darunter Rumpf, Triebwerk und Ausrüstung, die Entwicklung eigener Technologien angestrebt, hieß es.