Yoons Übergangsteam übt Kritik wegen Ernennung neuen CEO des Schiffbauers DSME

Photo : YONHAP News

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat die jüngste Ernennung des neuen CEO des Schiffbauunternehmens Daewoo Shipbuilding & Marine Enginnering Co. (DSME) kritisiert.Der neue CEO Park Doo-sun ist ein Studienkollege des jüngeren Bruders von Präsident Moon Jae-in. Daher geht das Team davon aus, dass die Entscheidung für ihn bereits vorher feststand.Das Team sprach von einem unvernünftigen und unverschämten Schritt. Man wolle den Rechnungshof BAI bitten, zu überprüfen, ob die Vorgänge bei dem kriselnden öffentlichen Unternehmen ein Untersuchungsgegenstand sein können, und eine gründliche Untersuchung fordern.Das Team betrachtet DSME de facto als öffentliches Unternehmen, weil für dessen Sanierung hohe Summen aus der Staatskasse eingesetzt wurden.Der Konflikt um die Befugnis für Personalentscheidungen schien anlässlich des jüngsten Treffens zwischen Präsident Moon Jae-in und seinem gewählten Nachfolger Yoon beigelegt zu sein. Jedoch wurde der Konflikt offenbar anlässlich der Ernennung des CEO von DSME wieder entfacht, so die Einschätzung in südkoreanischen Medien.Das Übergangsteam teilte in Bezug auf die Besetzung des Ministerpräsidentenamts mit, dass eine engere Auswahl von Kandidaten vorgenommen worden sei. Man wolle möglichst Anfang April den endgültigen Kandidaten präsentieren.Derzeit werden der frühere Ministerpräsident Han Duck-soo und der ehemalige Wirtschaftsminister Choi Jung-kyung als Kandidaten gehandelt. Es gilt als denkbar, dass Yoon die Entscheidung am Wochenende bekannt machen wird.