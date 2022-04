Ex-Finanzminister Kim Dong-yeon will als Gyeonggi-Gouverneur kandidieren

Photo : YONHAP News

Kim Dong-yeon, früherer Finanzminister und Vizeministerpräsident, will bei den Kommunalwahlen am 1. Juni für den Posten des Gouverneurs der Provinz Gyeonggi kandidieren.Die Entscheidung gab Kim, Vorsitzender der kleinen Partei Neue Welle, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt.Er wolle mit Contents zur Verwirklichung der Zukunftsvision der Provinz Gyeonggi von den Einwohnern gewählt werden, sagte Kim.Seine Partei und die regierende Minjoo-Partei Koreas hatten sich kürzlich auf eine Zusammenlegung verständigt. Daher muss Kim in einer Vorwahl mit den Bewerbern der Regierungspartei wie den Abgeordneten Cho Jeong-sik und Ahn Min-suk sowie Yeom Tae-young, ehemaliger Bügermeister von Suwon, konkurrieren.In der Partei Macht des Volks entschied sich der frühere Abgeordnete Yoo Seung-min, bei der Wahl des Gouverneurs von Gyeonggi anzutreten. Zuvor hatten die Parteimitglieder Shim Jae-cheol und Ham Jin-gyu ihre Bewerbungsabsicht erklärt.