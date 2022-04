Südkorea testet erfolgreich mit einheimischer Technologie entwickelte Feststoff-Weltraumrakete

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den ersten Teststart einer mit inländischer Technologie entwickelten Festbrennstoff-Weltraumrakete erfolgreich durchgeführt.Eine Weltraumrakete mit Feststoffantrieb wird mit lautem Knall abgefeuert.Die aufsteigende Rakete durchdringt die Atmosphäre und tritt in den Weltraum ein. Die Abtrennung der Nutzlastverkleidung zum Schutz eines Satelliten gelingt.Anschließend kommt es zur Stufentrennung und der Abtrennung der Satelliten-Attrappe.Der erste Test einer Feststoff-Trägerrakete, die mit rein koreanischer Technologie entwickelt wurde, hat damit erfolgreich stattgefunden.Nach der Aufhebung der Raketenrichtlinien zwischen Südkorea und den USA im vergangenen Mai, die Südkoreas Einsatz von Trägerraketen mit Feststofftriebwerken eingeschränkt hatten, trieb das Militär die Entwicklung solcher Trägerraketen voran. Der Teststart erfolgte acht Monate nach dem erfolgreichen Brenntest für ein Feststofftriebwerk im vergangenen Juli.Feststofftriebwerke sind verglichen mit Flüssigkeitstriebwerken preisgünstiger und haben eine einfachere Struktur. Daher ist die Massenproduktion leicht zu bewerkstelligen, und ein schneller Start ist möglich.Professor Chang Young-keun von der Korea Aerospace University sagte, dass im Falle von Flüssigtreibstoff viel Zeit für die Einfüllung des Treibstoffs und des Oxidationsmittels gebraucht werde. Daher könne die Trägerrakete von Überwachungs- und Aufklärungssystemen anderer aufgespürt werden. Mit Festtreibstoff komme es nicht dazu, weil sich Treibstoff als fester Klumpen immer in der Rakete befinde.Das Ziel des südkoreanischen Militärs ist es, nach der Entwicklung von Kleinsatelliten im Jahr 2025 tatsächlich einen Satelliten zu starten.Im Naro-Weltaumzentrum wird eine Startrampe ausschließlich für Feststoff-Trägerraketen gebaut. Die Technologie will das Militär an den Zivilsektor weitergeben.