Politik Präsidialamt bedauert Spekulationen über Ausgaben für Kleidung der First Lady

Das Präsidialamt hat Bedauern über jüngste Spekulationen bezüglich der Ausgaben für Kleidung der First Lady Kim Jung-sook geäußert.



Die entsprechende Äußerung machte Park Soo-hyun, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, am Donnerstag in Bezug auf Spekulationen, dass für den Kauf von Kims Garderobe Geld aus der Kasse des Präsidialamtes für sogenannte besondere Aktivitäten verwendet worden sei.



Seit der Einführung der Ausgaben für solche Aktivitäten des Präsidialamtes habe die Regierung von Präsident Moon Jae-in so wenig Geld wie kein Staatsoberhaupt zuvor ausgegeben. Sie habe sich außerdem um mehr Transparenz bemüht, sagte Park.



Laut Park wurden von den vorgesehenen Finanzmitteln für besondere Aktivitäten in Höhe von 12,5 Milliarden Won (10,3 Millionen Dollar) im Jahr 2017 8,8 Milliarden Won (7,3 Millionen Dollar) oder 70,4 Prozent tatsächlich ausgegeben, der Rest sei in die Staatskasse zurückgeflossen. Seitdem seien im Jahresschnitt 9,65 Milliarden Won (knapp acht Millionen Dollar) zu diesem Zweck ausgegeben worden.



Die Moon Jae-in-Regierung habe erstmals Ausgaben für besondere Aktivitäten einer Bilanzkontrolle durch den Rechnungshof unterziehen lassen und diese jedes Jahr ohne Beanstandungen bestanden, hieß es weiter.