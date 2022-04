Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge vorrücken können.Der Hauptindex gewann 0,4 Prozent auf 2.757,65 Zähler hinzu.Der Kospi sei wegen Meldungen gestiegen, nach denen Russland einen Waffenstillstand in Mariupol angeboten habe, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.