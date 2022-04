Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans einigen sich auf enge Zusammenarbeit

Photo : Getty Images Bank

Die Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japan haben sich auf eine enge Zusammenarbeit in der Region geeinigt.Bei ihrem ersten Präsenztreffen in diesem Jahr, dem Trilateral Chief of Defense (Tri-CHOD) verständigten sie sich am Sitz des Indopazifischen Kommandos in Hawaii darauf, Sicherheitsbedrohungen in der Region gemeinsam anzugehen.Das teilte Südkoreas Vereinigter Generalstab am Mittwoch im Anschluss an das Treffen mit. Teilnehmer von südkoreanischer Seite war Generalstabschef Won In-choul. Die USA wurden von Amtskollege Mark Milley vertreten, Japan von Koji Yamazaki.In einer gemeinsamen Pressemitteilung hieß es, dass zu Sicherheitsbedrohungen auf und im Umfeld der koreanischen Halbinsel konferiert worden sei. Die USA hätten ihre Entschlossenheit bekräftigt, Südkorea und Japan zu verteidigen.Auch über die multilaterale Kooperation und gemeinsame Manöver sei diskutiert worden. Solche Aktivitäten seien Bestandteil von Maßnahmen zur Förderung eines freien und offenen indopazifischen Raums und zur Erweiterung der Sicherheitskooperation, hieß es.Das Tri-CHOD hat seit 2010 ein- oder zweimal jährlich stattgefunden, entweder in Präsenz oder virtuell. Persönlich hatten sich die Generalstabschefs zuletzt im April des Vorjahres getroffen.Thema der diesmaligen Zusammenkunft waren offenbar auch zunehmend gefährliche Provokationen durch Nordkorea. Das Land hatte letzte Woche eine Interkontinentalrakete gestartet.