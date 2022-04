Gas und Strom von heute an teurer

Photo : YONHAP News

Gas und Strom werden in Südkorea von heute an teurer.Wie das Ministerium für Industrie, Handel und Energie mitteilte, müssen private Haushalte für Naturgas drei Prozent mehr bezahlen. Das entspricht 1,43 Won oder 12 Dollar-Cent pro Megajoule.Industriestrom koste nun zwischen 1,2 und 1,3 Prozent oder 0,17 Won mehr.Das Ministerium begründete die Preiserhöhung mit dem Anstieg der Gaspreise auf dem Weltmarkt.Erstmals wird Gas in Südkorea damit wieder teurer, nachdem der Preis im Juli 2020 um 13,1 Prozent gesenkt worden war.Auch für Strom müssen die Südkoreaner ab heute mehr zahlen. Die Gebühr steigt um 6,9 Won je Kilowattstunde.Ein durchschnittlicher vierköpfiger Haushalt wird damit im Monat etwa 3.000 Won oder 2,50 Dollar mehr für Strom und Gas bezahlen müssen.